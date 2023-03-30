Налоговики не в курсе, что на их сайте есть сервис для уплаты фиксированных взносов

ИП из Санкт-Петербурга пожаловался в Telegram-чате ФНС.

Он сформировал платежку в сервисе ФНС. В поле 107 там автоматически проставляется период «09.01.2024».

Налоговики утверждают, что: зачесть эти деньги в счет взносов без заявления нельзя;

поле 107 заполнено неправильно (правильно – ГД.00.2023);

про сервис на сайте ФНС они ничего не знают.

Теперь этот ИП в недоумении. Ведь он все делал по инструкции от ФНС и даже платежку составлял не сам, а доверился их сервису.

Кстати, по полю 107 в платежке ФНС уже задавали вопрос. Там пояснили, что допустимы оба значения (ГД.00.2023 или 09.01.2024).

Что касается требования о заявлении на зачет при уплате платежками-02, то это не единичный случай. ИП давно жалуются, что способ уплаты без заявления на практике работает плохо. Налоговики на местах требуют заявление, которое при платежках-02 не нужно.

Кстати, у нас есть разбор о том, как ИП заполнить платежку на уплату фиксированных взносов.