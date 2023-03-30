Фиксированные взносы ИП

Налоговики не в курсе, что на их сайте есть сервис для уплаты фиксированных взносов

Недавно ФНС запустила на своем сайте сервис по формированию платежек на фиксированные взносы со статусом 02. Но налоговики на местах ничего об этом не знают и бракуют платежки, сформированные в этом сервисе.

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ИП из Санкт-Петербурга пожаловался в Telegram-чате ФНС.

Он сформировал платежку в сервисе ФНС. В поле 107 там автоматически проставляется период «09.01.2024».

Налоговики утверждают, что:

  • зачесть эти деньги в счет взносов без заявления нельзя;
  • поле 107 заполнено неправильно (правильно – ГД.00.2023);
  • про сервис на сайте ФНС они ничего не знают.

Теперь этот ИП в недоумении. Ведь он все делал по инструкции от ФНС и даже платежку составлял не сам, а доверился их сервису.

Кстати, по полю 107 в платежке ФНС уже задавали вопрос. Там пояснили, что допустимы оба значения (ГД.00.2023 или 09.01.2024).

Что касается требования о заявлении на зачет при уплате платежками-02, то это не единичный случай. ИП давно жалуются, что способ уплаты без заявления на практике работает плохо. Налоговики на местах требуют заявление, которое при платежках-02 не нужно.

Кстати, у нас есть разбор о том, как ИП заполнить платежку на уплату фиксированных взносов.

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Фиксированные взносы ИП

Налоговики не в курсе, что на их сайте есть сервис для уплаты фиксированных взносов

Недавно ФНС запустила на своем сайте сервис по формированию платежек на фиксированные взносы со статусом 02. Но налоговики на местах ничего об этом не знают и бракуют платежки, сформированные в этом сервисе.

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