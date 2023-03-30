ФСБ попросила доступ к геолокации и платежам пассажиров такси

ФСБ подготовила проект, который предоставит ей доступ к базам такси для отслеживания геолокации и платежей пассажиров. Об этом пишет «РБК».

Операторы такси должны будут предоставлять спецслужбе дистанционный и круглосуточный доступ к своим базам данных, а также к информационным системам получения, хранения, обработки и передачи заказов.

Как только в службу такси поступит запрос от ФСБ, она должна передать всю информацию в течение 10 рабочих дней. Если запрос с пометкой «срочно», то в течение трех дней.

Законопроект создан в рамках нового закона о такси, который вступит в силу 1 сентября 2023 года.

Подробнее про новый закон о такси можно прочитать в нашем материале.