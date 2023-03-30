Налоговики снова трясут бизнес за зарплаты ниже среднеотраслевых. Требуют пояснения и документы

В «Красном уголке бухгалтера» крик души:

«У меня ИФНС запрашивает трудовые договоры за период 2022 г., у меня заключены они с 2012 г. бессрочно, соответственно и сумма з/п там другая. У меня каждый год идет индексации з/п, оформляется приказом. Вопрос: в ИФНС я отправляю договоры от 2012 г., а приказ о индексации за период 2022 г.?»

Во-первых, конечно, нужно оценить само требование (буквально вчера мы писали, что будет, если попросту отказать налоговикам).

Дальше бухгалтер добавляет:

«Они просто второй год от нас хотят „любви и взаимности“ © , все им не нравится ,что у нас зп ниже отраслевой....в том году им только пояснение нужно было, а в этом запросили документы о начисление зп, и трудовые договоры».

Претензии налоговиков к зарплатам ниже средних по отрасли – тоже, конечно, не новость. Истории об этом появляются периодически довольно давно, и вот очередная.

В такой ситуации коллеги советуют: если период проверки – 2022 год и нет заключенных договоров в 2022 году, то в сопроводительном письме укажите это, но действующие трудовые договоры в 2022 году все равно надо предоставить. Если есть неясности, лучше у самих налоговиков это уточнить.

Кто-то, впрочем, более радикален и советует «даже спросить, в какой статье тк прописано про среднеотраслевую. Я раз спросила, больше не требуют».

Рассказывайте, коллеги, встречались с таким? И как реагировали – и вы, и налоговики в ответ?