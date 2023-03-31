🔥 Персонифицированные сведения за март, июнь, сентябрь и декабрь сдавать не надо

Дело в том, что информация из ПСФЛ есть в разделе 3 РСВ (ФИО, СНИЛС, сумма выплат). Срок сдачи РСВ – ежеквартально до 25 числа.

То есть, одновременно в ИФНС поступает информация и из ПСФЛ, и из РСВ.

Ранее налоговики выступили с предложением по несдаче ПСФЛ за третий месяц каждого квартала.

Теперь Минфин эту идею поддержал. Об этом говорится в письме ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@.

Сдавать ПСФЛ за март, июнь, сентябрь и декабрь не надо.

Таким образом, сдача РСВ с разделом 3 = несдача ПСФЛ за последний месяц квартала.

Кстати, есть контрольные соотношения для проверки РСВ и ПСФЛ и там заложено сравнение по количеству застрахованных лиц и суммам за все 3 месяца квартала.

О том, как заполнить отчет о персонифицированных сведениях о физлицах в 1С читайте в нашем разборе.