ПО, разработанное учредителем IT-компании, учитывают для налоговых льгот

Перечень профильных доходов есть в п. 1.15 ст. 284 НК РФ и п. 5 ст. 427 НК.
В частности, там есть доходы от предоставления прав на собственное ПО, доходы по установке, тестированию и сопровождению собственного ПО.
При этом собственное ПО – это программы, разработанные, модифицированные, адаптированные самой ИТ-организацией либо лицом, входящим с ней в одну группу лиц.
Лицо, входящее в одну группу лиц – это лицо:
- которое прямо участвует в данной организации;
- в котором прямо участвует данная организация;
- в котором и в данной организации прямо участвует третье лицо.
Доля участия – более 50%.
Таким образом, если ПО разработал учредитель и по норме НК РФ оно считается собственным, то доходы по его сопровождению включаются в долю 70% для налоговых льгот.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.03.2023 № 03-03-06/1/17008.