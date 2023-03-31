IT-компании

ПО, разработанное учредителем IT-компании, учитывают для налоговых льгот

В долю 70% профильных IT-доходов, которая дает право на пониженные взносы 7,6% и налог на прибыль 0%, входят, в том числе и сопровождение собственного ПО.

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Перечень профильных доходов есть в п. 1.15 ст. 284 НК РФ и п. 5 ст. 427 НК.

В частности, там есть доходы от предоставления прав на собственное ПО, доходы по установке, тестированию и сопровождению собственного ПО.

При этом собственное ПО – это программы, разработанные, модифицированные, адаптированные самой ИТ-организацией либо лицом, входящим с ней в одну группу лиц.

Лицо, входящее в одну группу лиц – это лицо:

  • которое прямо участвует в данной организации;
  • в котором прямо участвует данная организация;
  • в котором и в данной организации прямо участвует третье лицо.

Доля участия – более 50%.

Таким образом, если ПО разработал учредитель и по норме НК РФ оно считается собственным, то доходы по его сопровождению включаются в долю 70% для налоговых льгот.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.03.2023 № 03-03-06/1/17008.

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