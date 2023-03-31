ПО, разработанное учредителем IT-компании, учитывают для налоговых льгот

Перечень профильных доходов есть в п. 1.15 ст. 284 НК РФ и п. 5 ст. 427 НК.

В частности, там есть доходы от предоставления прав на собственное ПО, доходы по установке, тестированию и сопровождению собственного ПО.

При этом собственное ПО – это программы, разработанные, модифицированные, адаптированные самой ИТ-организацией либо лицом, входящим с ней в одну группу лиц.

Лицо, входящее в одну группу лиц – это лицо:

которое прямо участвует в данной организации;

в котором прямо участвует данная организация;

в котором и в данной организации прямо участвует третье лицо.

Доля участия – более 50%.

Таким образом, если ПО разработал учредитель и по норме НК РФ оно считается собственным, то доходы по его сопровождению включаются в долю 70% для налоговых льгот.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.03.2023 № 03-03-06/1/17008.