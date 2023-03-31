Интернет и IT

Разработчики видеоигр просят господдержку для выхода на рынок Китая

Создатели игр призывают правительство помочь им получить лицензию в КНР. В очереди за разрешениями можно простоять несколько лет, а если обратиться к посредникам, то выход на новый рынок окажется невыгодным.

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Участники рынка отечественных видеоигр попросили правительство помочь им пройти цензуру китайских регуляторов, минуя общую очередь. Об этом пишет «Коммерсант».

«Очередь за разрешениями растянулась на три-пять лет вперед. Мы просим, чтобы правительство добилось для российских издателей особого порядка, который позволит обойти очередь», – сообщил собеседник издания.

Компаниям, которые создают видеоигры, нужна ISBN-лицензия, чтобы получать деньги за скачивание своего продукта и за встроенные в игру покупки пользователей.

Национальное управление печати и публикаций выдает 30-40 лицензий в год. При этом, ведомство может не выдать разрешение, даже тем играм, которые были одобрены предварительно.

Документ можно получить через посредника, у издателей из КНР. Чтобы игры попали в китайские магазины нужно платить 5-15% от продаж и до 60-80% за услуги по маркетингу.

Однако если нужная лицензия уже будет у разработчиков игр, они могут снизить комиссию и сократить вложения в маркетинг.

В 2022 году впервые за 20 лет рынок видеоигр в Китае сократился на 10,3%, до 41,1 млрд долларов. Эксперты считают, что к этому привела политика жесткого протекционизма.

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