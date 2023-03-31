Разработчики видеоигр просят господдержку для выхода на рынок Китая

Участники рынка отечественных видеоигр попросили правительство помочь им пройти цензуру китайских регуляторов, минуя общую очередь. Об этом пишет «Коммерсант».

«Очередь за разрешениями растянулась на три-пять лет вперед. Мы просим, чтобы правительство добилось для российских издателей особого порядка, который позволит обойти очередь», – сообщил собеседник издания.

Компаниям, которые создают видеоигры, нужна ISBN-лицензия, чтобы получать деньги за скачивание своего продукта и за встроенные в игру покупки пользователей.

Национальное управление печати и публикаций выдает 30-40 лицензий в год. При этом, ведомство может не выдать разрешение, даже тем играм, которые были одобрены предварительно.

Документ можно получить через посредника, у издателей из КНР. Чтобы игры попали в китайские магазины нужно платить 5-15% от продаж и до 60-80% за услуги по маркетингу.

Однако если нужная лицензия уже будет у разработчиков игр, они могут снизить комиссию и сократить вложения в маркетинг.

В 2022 году впервые за 20 лет рынок видеоигр в Китае сократился на 10,3%, до 41,1 млрд долларов. Эксперты считают, что к этому привела политика жесткого протекционизма.