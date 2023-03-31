Госдума продлит кредитные каникулы до конца 2023 года

Госдума намерена принять постоянно действующий закон, который позволит заемщика брать кредитные каникулы. Пока он не будет принят, отсрочку платежей продлят до конца 2023 года. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

31 марта 2023 года заканчивается период, когда индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса могут обратиться за кредитными каникулами.

Получить отсрочку можно по договорам, которые были оформлены до 1 марта 2022 года.

Эта мера была принята, чтобы поддержать предприятия, пострадавшие от ковидных ограничений.

«Антиковидные (кредитные – ред.) каникулы мы продлим... Сейчас подготовлена поправка, которая продлевает действующие антиковидные каникулы до конца года, пока не примем этот постоянно действующий закон», – заявил Анатолий Аксаков.

С 1 апреля 2020 года ИП и МСП могли получить кредитные каникулы до шести месяцев, если их доход упал минимум на 30%.

Затем такое решение продлили до 31 марта 2023 года и распространили на сферы, которые пострадали от санкций.

В декабре 2022 года Госдума приняла в первом чтении проект, который позволит на постоянной основе брать каникулы по потребительским кредитам.