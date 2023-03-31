Число фишинговых атак на банковских клиентов выросло в четыре раза

В первом квартале 2023 года доля фишинга в мошеннических операциях достигла 15%, то есть в четыре раза больше, чем за тот же период в 2022 году. Об этом сообщается на сайте ВТБ.

Каждая десятая атака на клиентов банка идет через фейковые ресурсы, спам и предложения перейти по вредоносным ссылкам.

На фоне блокировок, мошенники начали создавать фейковые инвестиционные приложения для смартфонов на iOS.

Банк ВТБ вместе с НСФР предлагает создать законопроект, в котором определят понятие «подменный ресурс», а также порядок блокировки фишинговых сайтов и приложений.

«Законопроект предусматривает, что сообщить о фишинговом ресурсе напрямую в Минцифры сможет любой житель страны, а также организации и ведомства», – сообщил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.

По мнению банка, такое взаимодействие пользователей с госорганами снизит риск утечек данных и повысит эффективность раскрытия преступлений в сфере IT.

Чтобы эффективнее бороться с подменными ресурсам, ВТБ предлагает регистрировать доменные имена в ЕСИА.

Ранее мы писали, что ВТБ раскрыл новую схему мошенничества: клиентам предлагают вернуть доступ к якобы заблокированной учетной записи, назвав код из СМС.