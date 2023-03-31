УСН

Минфину предложили поднять лимит по основным средствам и численности для УСН. Как отреагирует Минфин, пока неясно

Лимит доходов для УСН ежегодно индексируют, а лимит по ОС не меняется. Между тем, цены на станки и оборудование растут и бизнес отказывается от инвестиций, чтобы не слететь с УСН, считают авторы идеи.

Версия для печати

«Опора России» подготовила ряд законодательных инициатив по налогам для малого бизнеса и направила их в Минфин. Среди предложений – увеличить лимит по ОС для УСН со 150 млн до 250 млн рублей, пишут «Ведомости».

Кроме того, предложили повысить лимит по численности работников для УСН – со 130 до 250 человек.

Какие сейчас лимиты по УСН, смотрите в нашей статье.

Еще одно предложение – разрешить самозанятым сдавать в аренду апартаменты (нежилые помещения). Это нужно, чтобы обелить рынок, особенно в туристической сфере.

Также предложили обнулить НДС для бизнеса, где многое зависит от численности персонала (человекоемкие отрасли, например, ЧОП). Аналогичная норма сейчас действует для общепита.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

УСН

Минфину предложили поднять лимит по основным средствам и численности для УСН. Как отреагирует Минфин, пока неясно

Лимит доходов для УСН ежегодно индексируют, а лимит по ОС не меняется. Между тем, цены на станки и оборудование растут и бизнес отказывается от инвестиций, чтобы не слететь с УСН, считают авторы идеи.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Психология для бухгалтера

Будни главного бухгалтера: сначала стоит подумать, а потом делать

Череда бесконечных совещаний отнимает время и силы, не дает сосредоточиться на действительно важном. Это было всегда, но то, что стало твориться после тотального перехода на удаленку, не поддается описанию. Порой ты весь день проводишь у монитора с наушником в ухе – на совещаниях.

Будни главного бухгалтера: сначала стоит подумать, а потом делать
Читать еще