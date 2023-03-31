Минфину предложили поднять лимит по основным средствам и численности для УСН. Как отреагирует Минфин, пока неясно

«Опора России» подготовила ряд законодательных инициатив по налогам для малого бизнеса и направила их в Минфин. Среди предложений – увеличить лимит по ОС для УСН со 150 млн до 250 млн рублей, пишут «Ведомости».

Кроме того, предложили повысить лимит по численности работников для УСН – со 130 до 250 человек.

Какие сейчас лимиты по УСН, смотрите в нашей статье.

Еще одно предложение – разрешить самозанятым сдавать в аренду апартаменты (нежилые помещения). Это нужно, чтобы обелить рынок, особенно в туристической сфере.

Также предложили обнулить НДС для бизнеса, где многое зависит от численности персонала (человекоемкие отрасли, например, ЧОП). Аналогичная норма сейчас действует для общепита.