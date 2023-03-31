Аэрофлот не выплатит дивиденды за 2022 год

Совет директоров «Аэрофлота» принял решение не выплачивать акционерам дивиденды за 2022 год. Об этом пишет «Интерфакс».

В компании сообщили, что в будущем планируют снова вернуться к исполнению своих обязательств перед инвесторами.

Дивидендная политика компании зависит от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год. Акционеры могут получить минимум 25% от этой суммы. Но решение о выплатах принимает правительство РФ, которому принадлежит 73,8% компании.

Финансовые результаты за 2022 год компания пока что не раскрывала.

«Прибыли за 2022 год, скорее всего, не было: пассажиропоток и число международных рейсов, которые более рентабельные, упали. А если прибыль и была, то незначительная, и компания, которая получает государственные субсидии, вряд ли будет ее распределять», – объяснили аналитики «Тинькофф Инвестиций».

«БКС Мир инвестиций» оценивает чистый убыток компании в 24,8 млрд рублей.

В последний раз «Аэрофлот» выплатил дивиденды за 2018 год. Тогда инвесторы получили 50% от чистой прибыли по МСФО.