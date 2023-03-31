Налоговые проверки

Налоговики стараются различать намеренных махинаторов с «однодневками» и случайных, считает эксперт

ФНС как минимум в теории пытается проводить различие между теми, кто действительно строит схемы, и теми, кто попадает в цепочку случайно, из-за собственной невнимательности. Что это дает на практике, другой вопрос.

Версия для печати
Налоговики стараются различать намеренных махинаторов с «однодневками» и случайных, считает эксперт
Иллюстрация: Сottonbro/pexels

Рустем Ахметшин, спикер контрольной сессии «Управление налоговыми рисками при выборе контрагентов», старший партнер, руководитель налоговой практики «Пепеляев Групп» считает, что подходы налоговиков к распутыванию цепочек и доначислениям в 2023 году изменились. Вот несколько основных тезисов эксперта.

ФНС активно знакомит инспекции на местах с обзорами судебной практики и пытается бороться с перегибами, потому что не хочет заниматься исправлением ошибок налоговиков на местах и защитой в судах.

Потому что в том же НК найти что-то про те же фирмы-однодневки, мягко говоря, не просто.

Кроме того, эксперт уверен, что подходы налоговиков стали менее агрессивными. Сверху инспекциям на местах дают понять, что ФНС не должна быть карательным органом. Надо мягко – побуждать, проверять, просить документы.

Однодневки – один из главных трендов последнего времени. Снова популярный после небольшого утихания этой активности.

Налоговики пытаются проводить различие между теми, кто намеренно пользуется этой схемой, но среди бизнеса по-прежнему много тех, кто попадает на такие сделки по незнанию или невнимательности. Вот именно такую внимательность и надо развивать, считает эксперт.

О том, почему прежние правила проверки контрагентов не работают и на что надо смотреть сейчас, мы писали в этой статье.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Инвестиции

Итоги 21 месяца инвестиций. 1,81 млн рублей

1 апреля, значит у тебя спина белая, а мне пора подводить итоги марта! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 21 месяц позади. Погнали!

Итоги 21 месяца инвестиций. 1,81 млн рублей

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Психология для бухгалтера

Путь Медведя - переход психологических состояний понимания мира

Регулярно использую в процессе развития, обучения гипотетическую модель переходов состояния человека. Её почему-то редко публикуют, но я решил это сделать, может кому пригодится, как подсказка для коучей, учителей, наставников. Короче, рекомендую.

Читать еще