Налоговики стараются различать намеренных махинаторов с «однодневками» и случайных, считает эксперт

Рустем Ахметшин, спикер контрольной сессии «Управление налоговыми рисками при выборе контрагентов», старший партнер, руководитель налоговой практики «Пепеляев Групп» считает, что подходы налоговиков к распутыванию цепочек и доначислениям в 2023 году изменились. Вот несколько основных тезисов эксперта.

ФНС активно знакомит инспекции на местах с обзорами судебной практики и пытается бороться с перегибами, потому что не хочет заниматься исправлением ошибок налоговиков на местах и защитой в судах.

Потому что в том же НК найти что-то про те же фирмы-однодневки, мягко говоря, не просто.

Кроме того, эксперт уверен, что подходы налоговиков стали менее агрессивными. Сверху инспекциям на местах дают понять, что ФНС не должна быть карательным органом. Надо мягко – побуждать, проверять, просить документы.

Однодневки – один из главных трендов последнего времени. Снова популярный после небольшого утихания этой активности.

Налоговики пытаются проводить различие между теми, кто намеренно пользуется этой схемой, но среди бизнеса по-прежнему много тех, кто попадает на такие сделки по незнанию или невнимательности. Вот именно такую внимательность и надо развивать, считает эксперт.

О том, почему прежние правила проверки контрагентов не работают и на что надо смотреть сейчас, мы писали в этой статье.