Должная осмотрительность в 2023 году: почему старые методы больше не работают

Должная осмотрительность: классический смысл

Традиционный смысл должной осмотрительности довольно простой: каждая организация (или ИП) должен (должна) предварительно проверять, с кем именно заключает сделки. Главный посыл в том, что будущий партнер / поставщик / клиент должен быть надежен: не «техничка», не «однодневка», не финансово слабая компания на грани банкротства.

Казалось бы, это разговор простой: любой нормальный бизнес заинтересован в том, чтобы сделка прошла хорошо, чтобы деньги были выплачены вовремя, товары были качественными и так далее. Но помимо естественных рисков прямо сейчас, есть и долгосрочные, о которых тоже нужно думать.

Если контрагент окажется ненадежным, пострадать от налоговиков можете в первую очередь вы. А на кого еще они могут направить штрафы, проверки и доначисления, если ваш бывший поставщик, например, «был да всплыл» (то есть в ЕГРЮЛ его уже попросту нет)? Бюджет-то наполнить надо...

Выглядит процесс обычно так: налоговики работают с цепочкой сделок через АСК НДС-2, находят разрывы и подозрительные компании, а потом начинают проверять реальность сделок. Тут работает знаменитая статья 54.1 НК.

Все эти вещи вы скорее всего уже знаете и сами, и контрагентов проверяете наверняка. Но почему ваших усилий недостаточно?

Что говорят налоговики

Что пользоваться для проверки контрагентов надо классным и полезным сервисом ФНС «Прозрачный бизнес», из которого можно узнать:

о налоговых правонарушениях;

недостоверных сведениях о бизнесе;

суммах уплаченных налогов и страховых взносов;

про задолженности по налогам, пени и штрафам.

Многие этим и...ограничиваются. Ну ладно, еще проверяют традиционное – реальность существования ООО «Ромашка», реальность личностей его директоров и что-нибудь еще в таком духе. Все реально, существует, работает? Марь Иванна, заключай договор, неси мне на подпись. Я же проверил? Проверил. Хотите, скрины покажу из вашего «Прозрачного бизнеса»?

Увы, все это вам вряд ли поможет сейчас: так вам скажет любой налоговый адвокат. И вот из-за чего.

Что делают налоговики

Вот что пишет налоговый адвокат Карина Урберг:

«Почему, когда на рабочих группах ФНС или ответах на требования ты сообщаешь, что выбор контрагента ты осуществлял, используя эти самые сервисы, этого оказывается недостаточно и компания получает статус выгодоприобретателя разрыва 35 звена? Или слышит заявление «ну вы тут не при чем, но контрагент ликвидирован/с него не взыскать налоги и т.д.?»

Сервис от ФНС может и полезный, но задачи проверить контрагента он не решает. Когда к вам придут, вопросы будут совсем не по применению этого сервиса.

Спрашивать будут, съездили ли вы в офис, чтобы проверить, существует ли он на самом деле?

Познакомились ли с директором поставщика лично?

Убедились ли, что у исполнителя вашего заказа хватит на этот заказ ресурсов?

И так далее, и тому подобное. Мало того, если вы вдруг окажетесь на допросе, будьте готовы к совершенно сумасшедшим подробностям. Например:

«Кто в ООО __ вел в 2017-2019 гг. бухгалтерскую и налоговую отчетность, выписывает и подписывает финансовые документы (счета, счет-фактуры, накладные и т.д.)?»

Или:

«Имеется ли в настоящее время со стороны ООО дебиторская либо кредиторская задолженность перед ООО и ООО ? Если „да“, то назовите сумму задолженности?»

И это, конечно, далеко не все. Юристы часто делятся такими опросниками из своей практики.

Иногда, кстати, не помогают и адвокаты. Налоговики умудряются и их допросить, хотя по закону этого делать нельзя.

А что делать, эксперты не говорят?

Вот что нам ответил на этот вопрос Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству:

– Главный совет, который я бы дал по должной осмотрительности, такой. Сейчас уже не работает формальная проверка контрагента по каким-то учредительным документам типа паспорта, устава, решения о создании и так далее. Весь акцент нужно сместить на так называемую коммерческую осмотрительность. Надо проверять реальную способность этого контрагента выполнить эту работу. Проверяйте его реальную репутацию – наличие у него офиса, каких-то промышленных помещений. Проверяйте его наличие на картах, посмотрите сайты, отзывы, опубликованные кейсы с его участием, публичность. Можно запросить налоговую отчетность, какие-то гарантии его добросовестности. Можно вставлять и налоговые оговорки в договоры.

Иными словами, каждую компанию или ИП перед заключением сделки оцените не глазами одной налоговой или любых проверяющих, а глазами бизнеса.

Представьте, что кто-то усомнился в том, что у вас реальная компания или ИП. Как вы докажете свою подлинность и надежность? То же ищите и у потенциального партнера.

Как в итоге проверять контрагентов

Итак, вот несколько основных советов перед заключением сделок в 2023 году.

У вас две основных задачи, если сделка еще не заключена: убедиться, что контрагент реален, то есть это не сомнительный или схематозный бизнес;

убедиться, что контрагент надежен, то есть может выполнить сделку (оказать услуги или поставить товар).

Первую задачу можно решить с помощью (в том числе) сервиса ФНС и прочих официальных источников – проверьте реальность существования и признаки, что компания действительно ведет деловую активность. Узнайте налоговую нагрузку компании, изучите всю информацию о ее финансах, деятельности на рынке, налогах и деловой репутации.

Вторую задачу решает практическая и наблюдательная работа: поездка в офис, знакомство с коллективом или хотя бы руководством компании, изучение отзывов от ее клиентов и даже бывших работников (от последних, например, можно часто узнать подробности про схемы с зарплатами в конвертах). При необходимости запрашивайте документы у самого контрагента.

Когда сделка уже заключена, ваша задача – внимательно фиксировать ход исполнения договора. Чтобы у вас на руках были доказательства того, что вы приложили максимум своего внимания к сделке.