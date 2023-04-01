Интернет и IT

64% россиян считают нейросети большим рывком в технологиях. Между тем, в мире начали запрещать доступ к чат-боту Chat GPT

Аналитики провели опрос среди россиян по поводу новых технологий (нейросетей, машинного обучения и т.д.) и узнали, что большая часть опрошенных считает их большим прорывом.

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Если точнее, то 6 из 10 опрошенных экспертами «Авито Работы» считают нейросети и ИИ рывком в развитии технологий, а также с интересом наблюдают за этим.

Мы на «Клерке», кстати, тоже с интересом наблюдаем: в нашей «Трибуне» Chat GPT даже свой блог ведет.

Существенная часть опрошенных (72%) считают область искусственного интеллекта (и IT в целом) работой, с которой готовы связать свое будущее. Однако четверть относятся к новым технологиям с опаской и боятся, что они заберут у людей часть рабочих мест.

В той же «Авито Работе» посчитали, во сколько бы работодателю обошелся такой замененный нейросетью копирайтер. Там проанализировали данные о скорости работы нейросетей и средние расценки на один копирайтерский текст и выяснили, что в месяц такой копирайтер мог бы писать 500 текстов. А работодателю за это пришлось бы заплатить 3,5 млн рублей.

Между тем, с опаской к работе нейросетей относятся и на уровне государственных властей. Например, доступ к чат-боту Chat GPT официально запретили в Италии.

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