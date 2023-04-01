Банки

В СМИ ходят слухи, что пенсии могут начать выплачивать цифровым рублем. Это пока неправда

Эксперимент по запуску цифрового рубля пока только планируется, для него не готово даже законодательство. Кроме того, пока новую форму рубля не протестируют первые 13 банков, ЦБ не одобрит его введение в оборот.

Версия для печати

В СМИ появились заголовки о том, что пенсии россиянам начнут выплачивать пенсии цифровым рублем, а эксперты вовсю пошли рассуждать о том, как будут выглядеть «цифровые пенсионеры».

Подразумевается, что деньги будут на специальном цифровом кошельке, который будет контролироваться ЦБ, и расплачиваться ими будет можно так же, как обычными безналичными рублями.

На самом деле, до времени, когда это произойдет на практике, еще очень далеко, напомнили «Известия».

Да, банки действительно объявили о своей готовности начать эксперимент с цифровым рублем, но для этого пока не готова нормативная база. Мало того, пока эксперимент не пройдет успешно (а в нем, напомним, участвуют всего 13 банков), ЦБ не даст добро на старт новой формы рубля на государственном уровне.

И наконец, тестировать цифровой рубль будут вначале на простейших операциях – переводах между физлицами и оплате покупок. О масштабных государственных выплатах речи не идет.

Поиск работы бухгалтеров

Работодатели на этой неделе чаще ищут бухгалтеров на первичку. Вот четыре новых вакансии на «Клерке»

Вечер выходного дня - время выдохнуть, помедитировать, собраться с силами. Может быть, собраться с силами для поиска новой работы? Если да, заглядывайте в нашу подборку.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Общество

Чиновники говорят, что повестку о призыве на службу призывникам могут прислать на Госуслуги. Но в законе такого нет

Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. На Госуслугах исчезла возможность удалить учетную запись. Казалось бы, как связаны эти два события?

Бизнес-драмы, основанные на реальных событиях: топ-7 сериалов с высокими рейтингами IMDB

Загляните в мир успешных бизнесменов и их историй, основанных на реальных событиях. В этом обзоре, составленном ChatGPT специально для пользователей «Клерка», мы представляем топ-7 сериалов с высокими рейтингами IMDB, которые позволят вам познакомиться с достижениями, трудностями и взлетами и падениями в мире бизнеса.

Бизнес-драмы, основанные на реальных событиях: топ-7 сериалов с высокими рейтингами IMDB

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Инвестиции

Итоги 21 месяца инвестиций. 1,81 млн рублей

1 апреля, значит у тебя спина белая, а мне пора подводить итоги марта! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 21 месяц позади. Погнали!

Итоги 21 месяца инвестиций. 1,81 млн рублей
Читать еще