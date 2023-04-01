В СМИ ходят слухи, что пенсии могут начать выплачивать цифровым рублем. Это пока неправда

В СМИ появились заголовки о том, что пенсии россиянам начнут выплачивать пенсии цифровым рублем, а эксперты вовсю пошли рассуждать о том, как будут выглядеть «цифровые пенсионеры».

Подразумевается, что деньги будут на специальном цифровом кошельке, который будет контролироваться ЦБ, и расплачиваться ими будет можно так же, как обычными безналичными рублями.

На самом деле, до времени, когда это произойдет на практике, еще очень далеко, напомнили «Известия».

Да, банки действительно объявили о своей готовности начать эксперимент с цифровым рублем, но для этого пока не готова нормативная база. Мало того, пока эксперимент не пройдет успешно (а в нем, напомним, участвуют всего 13 банков), ЦБ не даст добро на старт новой формы рубля на государственном уровне.

И наконец, тестировать цифровой рубль будут вначале на простейших операциях – переводах между физлицами и оплате покупок. О масштабных государственных выплатах речи не идет.