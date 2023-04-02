Если НДФЛ для богатых поднимется до 18%, многие могут начать скрывать свои доходы. Эксперт о возможном повышении ставки НДФЛ

Недавно на «Клерке» писали о возможном скором повышении ставки НДФЛ для россиян с доходами свыше 50 млн в год до 18%. Вот что об этом говорит Павел Зюков, основатель IT-платформы для самозанятых «ЯЗАНЯТ», председатель Комитета по налогам МГО «ОПОРА РОССИИ».

Депутаты уже давно планируют усовершенствовать прогрессивную шкалу налогообложения, установив повышенную ставку НДФЛ в размере 18% для доходов, превышающих 50 млн рублей в год, то есть для весьма обеспеченных категорий налогоплательщиков – физических лиц. Это, как правило, директора среднего и крупного бизнеса, а также топ-менеджеры крупных компаний.

При этом стоит отметить, что соответствующий законопроект с 27 июня 2022 года находится на рассмотрении ответственного комитета для принятия решения о его передаче в Совет Госдумы.



Для анализа потенциальных поступлений в бюджет депутаты отправили в ФНС России запрос с просьбой рассчитать дополнительные доходы бюджета при установлении новой повышенной ставки.

Согласно письму ФНС России № КВ-4-1/2801 от 13 марта 2023 года, на основании справок о доходах за 2021 и 2022 годы количество физических лиц, получающих доходы, превышающие 50 млн рублей в год, составило порядка 19 000 человек. Таким образом, в результате принятия поправок в НК РФ бюджет получит дополнительные поступления, составляющие не менее 100 млрд рублей.

Между тем, при введении указанной ставки возможна ситуация, при которой обеспеченные физические лица могут начать массово скрывать доходы путем их дробления на членов семьи. Либо путем открытия ИП или вывода денежных средств иными способами.