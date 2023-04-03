Расчеты с работниками

Медикам будут доплачивать за лечение раненых во время СВО

До 100 тысяч рублей смогут получить сотрудники больниц с профилем «анестезиология и реаниматология». Младшему медицинскому персоналу обещают надбавку до 20 тысяч рублей.

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Врачи будут получать специальные выплаты из бюджета за оказание медицинской помощи раненым в ходе специальной военной операции. Об этом пишет «RG.RU».

Выплаты полагаются медиками из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской, Херсонской и Белгородской областей.

Размер доплат будет зависеть от квалификации. В больницах с профилем «анестезиология и реаниматология» руководители, заведующие и врачи будут получать до 100 тыс. рублей в месяц.

Докторам стационара, заместителям руководителей и главным медсестрам выплатят до 60 тыс. рублей.

До 40 тыс. рублей смогут получить сотрудники скорой помощи, судмедэксперты.

Средний медперсонал может рассчитывать на дополнительные 30 тыс. рублей в месяц, а младший до 20 тыс. рублей.

Доплата будет рассчитываться исходя из количества отработанных часов, нормы рабочего времени и продолжительности рабочей недели.

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