Владельцев квартир обяжут впускать коммунальщиков для установки умных счетчиков

Минстрой собирается обязать собственников квартир и частных домов впускать работников ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков. Об этом пишут «Известия».

Для тех, кто откажет в допуске работников ЖКХ, будет предусмотрена административная ответственность.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что недопуск коммунальщиков в жилые помещения – это большая проблема. Специалисты не могут вовремя предотвратить аварии, своевременно обслуживать оборудование.

«Возможно, следует предусмотреть ускоренные суды для таких ситуаций. Кроме того, могут поспособствовать в стимулировании граждан штрафы», – добавила Светлана Разворотнева.

По действующему закону войти в квартиру можно только с разрешения суда или в критической ситуации, когда есть угроза жизни соседей.

Директора IT-компании «Философт» Иван Власов считает, что визит работников ЖКХ должен быть оправданным. Например, вышел срок поверки счетчика или он сломался. Если специалист не смог попасть в жилое помещение, то штраф можно включить в квитанции за ЖКУ.

Также эксперты предложили наладить систему оповещения о предстоящих проверках: объявления в лифте, подъезде, в личном кабинете, в социальных сетях и по телефону.

В марте 2023 года Минстрой предложил включить в квитанции ЖКУ расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла.