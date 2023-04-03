За перевозку леса без документов будут приходить автоматические штрафы

Рослесхоз подготовил законопроект, по которому собственникам лесовозов будут автоматически приходить штрафы с камер видеонаблюдения. Об этом пишет «RG.RU».

Автоматические штрафы могут прийти за нарушение правил дорожного движения и перевозку лесоматериалов без сопроводительных документов.

За транспортировку древесины без документа предусмотрены штрафы: от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 до 700 тысяч рублей для организаций.

«Предполагается, что лесовозы без сопроводительного документа будут отслеживаться онлайн. Проверка будет проводиться автоматически на основе, заполненных ЭСД в ЛесЕГАИС», – сообщил заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов.

Ранее Рослесхоз провел эксперимент по автоматизированной фиксации лесовозов. Камеры проверяли перевозчиков древесины на наличие ЭСД. Система определила 1052 лесовозов, из них у 370 не было документов в ЛесЕГАИС.

Ранее мы писали, что без ЭСД можно провозить до 10 кубометров древесины и дрова для печки.