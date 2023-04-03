Заемщиков с несколькими кредитами становится все больше. По итогам года таких уже больше 50%

По итогам года, следует из данных «Скоринг бюро», таких заемщиков больше 50%.

У этих людей кредита может быть два, три и больше, пишет «Прайм».

Процент тех, кто ограничен только одним кредитом, уменьшается, а вот тех, у кого пять и больше займов, становится больше. За 2022 год их стало 7,1% (больше прошлого показателя на 1,8 процентого пункта).

Ипотека тоже идет в счет в этом исследовании. Между тем, ее стандарты ухудшаются, а объемы долгов растут, недавно писал в своем исследовании Центробанк.

Обсудить, стоит или нет брать несколько кредитов сразу – и как правильно все оформлять, если речь о кредитах для своего бизнеса – всегда можно в «Красном уголке бухгалтера».