Россияне набрали микрозаймов на 364 млрд рублей. Центробанк их скоро ограничит

За 2022 год объем обязательств населения перед микрофинансовыми организациями достиг 364 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

В IV квартале 2022 года средний размер займа составил 12,7 тыс. рублей.

Доля онлайн-займов у микрофинансовых организаций (МФО) выросла до 66%. МФО начали чаще давать займы представителям малого бизнеса.

Показатели просрочки стабилизировались, доля задолженностей держится на уровне 35%.

С 1 июля 2023 года Центробанк ввел ограничения по максимальной ставке и предельному размеру долга. Теперь МФО смогут брать не больше 0,8% в день, а предельный размер задолженности у клиента не должен превышать 130% от суммы займа.

Ранее мы писали, что по итогам 2022 года стало больше 50% заемщиков с несколькими кредитами.