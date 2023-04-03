Личные финансы

Россияне набрали микрозаймов на 364 млрд рублей. Центробанк их скоро ограничит

С июля 2023 года начнут действовать ограничения Центробанка по максимальной ставке и предельному размеру долга у клиентов.

Версия для печати

За 2022 год объем обязательств населения перед микрофинансовыми организациями достиг 364 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

В IV квартале 2022 года средний размер займа составил 12,7 тыс. рублей.

Доля онлайн-займов у микрофинансовых организаций (МФО) выросла до 66%. МФО начали чаще давать займы представителям малого бизнеса. 

Показатели просрочки стабилизировались, доля задолженностей держится на уровне 35%.

С 1 июля 2023 года Центробанк ввел ограничения по максимальной ставке и предельному размеру долга. Теперь МФО смогут брать не больше 0,8% в день, а предельный размер задолженности у клиента не должен превышать 130% от суммы займа.

Ранее мы писали, что по итогам 2022 года стало больше 50% заемщиков с несколькими кредитами.

Права потребителей

Покупатель sim-карты имеет право узнать, использовался ли номер раньше, напомнили юристы. Иначе можете обращаться в Роспотребнадзор

Новые владельцы телефонных номеров могут столкнуться со спамом и звонками коллекторов, которые достались им от предыдущего пользователя.

Обзоры для бухгалтера

💎Курсы валют взлетели на Мосбирже, бухгалтеры спорят, сдавать ли ПСФЛ за март, налоговики будут ставить бизнесу оценки, а Силуанов хочет зарплату в цифровых рублях. Важное за 3 апреля

Собрали в одном месте самые горячие новости дня. Всего пять минут чтения и будете в курсе всего :)

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Сдавать или не сдавать? Минфин и ФНС не могут определиться с заявлением о зачете взносов ИП

Два ведомства решили окончательно запутать и бухгалтеров, и предпринимателей. Снова проблема в фиксированных взносах. В январе Минфин сказал, что заявление о зачете платежа на ЕНП в счет фиксированных взносов нужно. 31 марта ФНС написала письмо с прямо противоположным вариантом – можно заплатить взносы через ЕНП и никакого завления не подавать.

«Ночной бухгалтер». Сдавать или не сдавать? Минфин и ФНС не могут определиться с заявлением о зачете взносов ИП
Социальный вычет

Вычет по НДФЛ надо давать на покупку школьной формы, считает депутат Госдумы

Депутат от партии «Новые люди» Александр Демин выступил с предложением ввести социальный налоговый вычет на покупку школьной формы. Письмо об этом он отправил министру просвещения.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Госзакупки

Бизнес просит франчайзи 1С доработать 1С:Документооборот. Хотят автоматизировать блок по работе с закупками

Госзакупки и тендеры так прочно входят в жизнь бизнеса, что у компаний-автоматизаторов просят доработки в системе блока управления закупками. Давайте поболтаем: а вам такое надо?

Экономика России

Инфляция опустилась ниже 4%, но скоро снова начнет расти, предупреждает ЦБ

Показатель инфляции влияет на рост цен, на поведение покупателей и отчасти на количество сбережений, которые люди могут сделать. Кроме того, в банковской сфере с ростом инфляции могут увеличиться разного рода спекуляции.

Читать еще