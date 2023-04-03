⚖️Нотариуса оштрафовали за выдачу медиативного соглашения на 20 млн рублей в пользу физлица. Суд заподозрил схему

Это медиативное соглашение, имеющее статус исполнительного документа, заверила нотариус. И получила за это штраф.

У нотариуса были основания полагать, что это соглашение могло заключаться для легализации (отмывания) доходов. Так говорится в решении суда, в котором рассматривали административное правонарушение.

При этом нотариус не сообщила о своих подозрениях в Росфинмониторинг.

Прокуратура провела анализ сделки и установила, что компания (сторона медиативного соглашения) имеет нулевую численность и выручку.

Краткосрочный договор подряда был расторгнут досрочно, поэтому требование о возврате денег было заявлено до истечения срока действия договора.

В итоге нотариуса оштрафовали на 30 тыс. рублей по ч. 2 ст. 15.27 КоАП (непредоставление сведений о подозрительной операции).

Мы спросили эксперта, насколько это распространенная схема. Вот что нам ответил юрист Александр Никулин:

– Вряд ли это частое явление в массе. Нотариусы очень дорожат своим местом и весьма осторожно относятся к ситуациям, которые потенциально могут оказаться нарушающими законодательство. Соответственно, такие вопросы внимательно проверяются. Возможность более лояльного подхода обычно может быть, когда к нотариусу обращаются хорошо знакомые люди. Ну или нотариус действует осознанно.

О том, как не стать случайным участником такой неприятной истории, эксперт говорит так:

– Как возможный вариант неумышленного действия, может быть ситуация, когда проверку действий проводил не сам нотариус, а помощник, и нотариус не перепроверил. Кроме того, фигурантом дела мог оказаться не очень опытный и.о. нотариуса, т.е. работник, сдавший экзамен, но не являющийся собственно нотариусом, но исполняющий его обязанности во время отпуска / болезни. Случайно, думаю, участником такой схемы оказаться нельзя. Соглашение подтверждается кредитором и должником, потом кредитор идет забирать деньги. Как минимум, человек знает, должны ему деньги или нет.