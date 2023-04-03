Вслед за Италией запретить ChatGPT может и Германия

Нейросети и чат-боты на базе искусственного интеллекта быстро распространяются по всему миру: недавно на «Клерке» писали, что аналогом ChatGPT похвасталась российская IT-компания. Однако постепенно эти технологии начинают вызывать у властей тревогу.

Первыми в мире временно запретили доступ к чат-боту ChatGPT в Италии. Власти хотят разобраться, как законодательно регулировать массовый сбор личных данных пользователей, который ведет искусственный интеллект.

Теперь о возможном использовании методов итальянских властей заявил уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер.

По словам немецкого чиновника, сейчас немецкие власти изучают опыт Рима. Блокировка ChatGPT на территории Германии вполне возможна, пишет «ТАСС».