Госзакупки

Бизнес просит франчайзи 1С доработать 1С:Документооборот. Хотят автоматизировать блок по работе с закупками

Госзакупки и тендеры так прочно входят в жизнь бизнеса, что у компаний-автоматизаторов просят доработки в системе блока управления закупками. Давайте поболтаем: а вам такое надо?

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Бизнес просит франчайзи 1С доработать 1С:Документооборот. Хотят автоматизировать блок по работе с закупками
Иллюстрация: freepik/freepik

Бухгалтеры нечасто обращаются за помощью с закупками. Вот пример последнего такого вопроса (можете заглянуть помочь автору):

«Добрый день. Является ли доходом аванс поступивший от покупателя на лицевой счет ООО (УСН д-р) в казначействе (открыт в рамках 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок)?»

Но вот число поставщиков на портале закупок растет (об этом писали на «Клерке»), и особенно активничает малый и средний бизнес.

Для новых реалий нужно донастраивать программы. Чаще всего бизнес работает с 1С.

– Типовые конфигурации учетных систем «1С:ERP» и «1С:Управление холдингом» не предусматривают автоматизацию механизма согласования документов, формируемых на каждом этапе управления закупками, – объясняет Наталья Жарова, руководитель практики ЕСМ в ALP Group.

Поэтому бизнес и просить доработать и донастроить «1С:Документооборот».

– Да, в определенных случаях лучше реализовать блок закупок именно в нем, нежели заниматься трудоемкой модификацией учетных корпоративных систем, – добавляет Жарова.

👉Запускаем вечернюю болталку: вы уже начали работать с закупками? И если да, то 1С настраиваете для этого или нет?

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