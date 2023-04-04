Государственные ведомства

Минцифры потратит 200 млн рублей на мониторинг СМИ

Это второй контракт, который заключает Минцифры по мониторингу СМИ. Сотрудники пресс-службы президента и правительства будут отслеживать наиболее обсуждаемые инфоповоды.

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Минцифры заключило с компанией «М 13» договор по мониторингу средств массовой информации и интернет-ресурсов. Об этом пишет «ТАСС».

Цена госзакупки составляет почти 200 млн рублей.

Выполнение услуг по мониторингу начнется 1 июля 2023 года, а завершится 31 декабря 2023 года.

Компания «М 13» должна бесперебойно поставлять контент из СМИ и интернет-ресурсов управлению пресс-службы информации президента и правительства РФ.

В мониторинг включено 11 500 источников. В их число входят: 2 тыс. региональных СМИ, 6 телевизионных каналов, 300 иностранных медиа, 50 радиостанций и 9 194 интернет-СМИ.

В процессе мониторинга будут отслеживать возникновение и освещение информационных поводов, которые наиболее обсуждаемы в СМИ, социальных сетях, на форумах и иных ресурсах.

Доступ к системе будет у 30 сотрудников управления пресс-службы и информации главы государства и у 30 пользователей департамента пресс-службы и референтуры правительства.

В декабре 2022 года Минцифры уже заключало подобный контракт с «М 13». Он завершится 1 августа 2023 года.

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