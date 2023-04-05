Законопроекты

Депутаты предложили сделать выходные с 1 по 9 мая

При этом сократят продолжительность новогодних праздников. Предложение объясняется тем, что лучше отдохнуть весной на шашлыках, чем сидеть зимой дома.

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В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних каникул на четыре дня. Изменения затронут статью 112 Трудового кодекса. Об этом пишет «ТАСС».

«Если мы оперативно примем этот законопроект, то в этом году выходные будут без перерывов – с 29 апреля по 9 мая. А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские – без перерывов, с 1 по 9 мая», – сообщил замглавы фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

Также депутат сообщил, что регионы не пользуются правом устанавливать дополнительные выходные на майских праздниках. По его мнению, лучше поехать весной на шашлыки, чем не сидеть дома зимой.

Ранее мы писали, что в 2022 году только в Адыгее праздничные дни были с 1 по 5 мая и с 7 по 10 мая.

Депутаты уже не в первый раз собираются продлить майские выходные. В прошлом году «Новые люди» уже вносили подобный законопроект.

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