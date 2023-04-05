Роструд расширил программы бесплатного обучения

К программе бесплатного переобучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» присоединился Институт развития профессионального образования. Об этом сообщается в телеграм-канале Роструда.

Институт развития профессионального образования станет третьим федеральным оператором вместе с РАНХиГС и Томским государственным университетом.

Теперь участники программы могут освоить новые профессии и стать строителем, ремонтником, работником легкой промышленности, воспитателем.

На программу бесплатного переобучения правительство направило больше 2,5 млрд рублей.

Пройти бесплатное переобучения смогут люди старше 50 лет, женщины в декрете, неработающие мамы, безработные, отдельные категории молодежи до 30 лет и те, кто находится под риском увольнения.

Подать заявку на обучение и узнать о программах можно на сайте «Работа России».