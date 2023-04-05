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Банки без антифрода обяжут возвращать украденные у клиентов деньги

Если банки допустили кражу средств и не применяли антифрод-процедуры, то они должны вернуть клиентам средства, которые похитили мошенники.

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Центробанк собирается обязать банки, которые не соблюдают процедуры антифрода, возвращать похищенные мошенниками средства. Об этом пишет «ТАСС».

«Поэтому мы планируем ввести обязанность банков возвращать денежные средства, если банк не выполнил обязательные антифрод процедуры, то есть не учел ту информацию, которую направляет Банк России», – сообщил глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Также Центробанк намерен отключить электронные средства платежа, через которые дропперы обналичивают денежные средства.

Антифрод – процедура оценки онлайн-транзакций, которая выявляет подозрительные операции, совершенные мошенниками.

В апреле 2022 года Банк России разослал кредитным организациям письмо с рекомендацией отключать электронные платежи, если средства пытаются перевести на мошеннический счет.

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