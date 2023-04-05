Налоги, взносы, пошлины

Бизнес выплатит дополнительные взносы в бюджет ближе к осени

Windfall tax будет оформлен как налог на сверхприбыль, а не добровольный взнос. Несмотря на то, что поправка в Налоговый кодекс вступит в силу в 2024 году, Минфин ждет взносов уже в 2023 году.

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Глава РСПП Александр Шохин сообщил, что параметры дополнительных взносов в бюджет (windfall tax) не согласованы и обсуждаются с правительством. Об этом пишет «Интерфакс».

Бизнес согласовал, что windfall tax будет оформлен как налог на сверхприбыль, а не как добровольный взнос.

Сейчас обсуждается, какие именно отрасли будут платить windfall tax, а также за какой период времени этот «сверхдоход» будет рассчитываться. Участники дискуссии думают, считать или не считать прибыль за ковидный 2020 год. И с какими показателями сравнивать доходы в 2021-2022 годах.

Бизнес начнет вносить средства, когда все законодательный процедуры будут определены. Александр Шохин считает, что сами платежи будут проходить «ближе к осени».

Пока договорились о том, что windfall tax будет оформлен как налоговый сбор в размере около 5% от суммы сверхприбыли за 2021-2022 годы по сравнению с показателями 2018-2019 годов.

Минфин от windfall tax собирается пополнить бюджет на 300 млрд рублей.

Соответствующая поправка в Налоговый кодекс начнет действовать с 2024 года, но Минфин ждет поступлений уже в IV квартале 2023 года.

Ранее мы писали, что такое windfall tax и сколько государство соберет денег с бизнеса.

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