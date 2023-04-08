Отпуска

Россияне планируют сходить на две недели в отпуск летом или в сентябре. А вы?

Время с июня по сентябрь – самое популярное для отпусков. 52% россиян хотят взять двухнедельный отпуск именно в этот период. Потратить на такой отпуск люди рассчитывают в среднем 61 тыс. рублей.

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Россияне планируют сходить на две недели в отпуск летом или в сентябре. А вы?

Такие данные опроса приводит Сбер (исследование есть в распоряжении «Клерка»).

Еще 14% отправятся отдыхать в апреле или мае, 8% поедут на отдых в октябре – декабре. 26% пока не определились с датами.

Бюджет на отпуск (в среднем по стране) – 61 тыс. рублей. Жители Москвы готовы потратить на отпуск 83 тыс., Санкт-Петербурга – 78 тыс.

Копят деньги на отпуск 10% опрошенных.

Среди популярных направлений для отпуска:

  • российские курорты Черного моря (10%);
  • Турция и Египет (6%);
  • поездки в горы (4%);
  • дача (41%).

А вы планируете отпуск?

Отпуска

Россияне планируют сходить на две недели в отпуск летом или в сентябре. А вы?

Время с июня по сентябрь – самое популярное для отпусков. 52% россиян хотят взять двухнедельный отпуск именно в этот период. Потратить на такой отпуск люди рассчитывают в среднем 61 тыс. рублей.

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