Нотариат

Поправки в 115-фз: нотариусы будут отчитываться в Росфинмониторинг об отказах клиентам

Отказ в совершении исполнительной надписи обяжет нотариуса сообщить об этом в Росфинмониторинг.

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Такую поправку внесут в антиотмывочный закон № 115-ФЗ. Сейчас обсуждается законопроект.

Согласно новым правилам, нотариусы будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о действиях, на которые уже распространялись меры против легализации преступных доходов, когда речь идет об адвокатах.

Среди таких:

  • сделки с недвижимостью;
  • управление деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
  • управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
  • привлечение денег для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
  • создание юрлиц, обеспечение их деятельности или управления ими, а также купля-продажа юрлиц.

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