Поправки в 115-фз: нотариусы будут отчитываться в Росфинмониторинг об отказах клиентам

Такую поправку внесут в антиотмывочный закон № 115-ФЗ. Сейчас обсуждается законопроект.
Согласно новым правилам, нотариусы будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о действиях, на которые уже распространялись меры против легализации преступных доходов, когда речь идет об адвокатах.
Среди таких:
- сделки с недвижимостью;
- управление деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денег для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание юрлиц, обеспечение их деятельности или управления ими, а также купля-продажа юрлиц.