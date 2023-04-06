Новые статьи в УК за фальшивые декларации должны карать «чернокнижников». На самом деле, под раздачу попадут обычные предприниматели, считает эксперт

Есть много рисков, что новый законопроект, который одобрен пока только в первом чтении, ударит по реальному бизнесу. А продавцы фальшивых документов снова избегут ответственности, опасается Александр Гуров, налоговый эксперт, генеральный директор консалтинговой компании ООО «ТИН».

По-хорошему, такие статьи должны карать «чернокнижников» – тех, кто создал целый бизнес по продаже подложных счетов-фактур. Этим переполнен весь Телеграм – регулярно встречаю рекламу.

Дело в том, что наказание по статье привязали к ущербу средней тяжести. Это значит, что попадать под нее будут все предприниматели, которые используют подложные счета-фактуры.

Попадут все «живые» бизнесмены, с которых можно хоть что-то взыскать. Дело возбудят на предпринимателя, следствие пойдет по легкому пути и скорее всего, не доберется до настоящих продавцов.

По каждому первому, кто использовал фейковые счета-фактуры, будет возможность возбудить дело по новой статье 173.3 УК РФ. Это будет еще одна дойная корова для пополнения бюджета.

Если в новой ст. 173.3 УК крупным размером будет считаться 2 250 рублей, то за подачу ложных счетов-фактур будет масса фабул для возбуждения.

Для сравнения: по налогам для возбуждения ч.1 ст. 199 УК минимальный порог составляет 15 млн рублей. Вот где будет возможность разбежаться правоохранительным органам.

Предприниматели как раз попадают в диспозицию статьи «за представление в налоговые органы» подложных счетов- фактур. При этом, на мой взгляд, ловить «чернокнижников» за сбыт никто не будет, нет смысла – пользователь уже наказан.