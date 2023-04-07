ИП-репетитор должен выдавать чеки ККТ. Но скоро это отменят

Норма об освобождении от применения ККТ заложена в п. 13 ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ.

Там сказано про образовательные организации.

По нормам закона об образовании (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) ИП приравниваются к образовательным организациям.

Но с законом 54-ФЗ такое не работает. Там четко прописано, что чек может не выбивать только организация.

ИП-репетитор должен применять ККТ, поясняет ФНС в письме от 23.03.2023 № АБ-19-20/84@.

Чтобы не применять ККТ, такой ИП может перейти на ПСН или НПД.

Впрочем, в закон № 54-ФЗ внесут поправки. ИП-репетиторов освободят от ККТ для безнала. Проект размещен на федеральном портале. О нем мы рассказывали тут.