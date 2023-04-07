Бухгалтеры

🔥🔥В «Красном уголке бухгалтера» больше 12 тысяч человек. Давайте сделаем 13 тысяч!

Самый крутой, общительный и динамичный бухгалтерский канал в Телеграм набирает обороты на глазах. Приходите за советами, поддержкой и общением :)

Версия для печати

Когда «Красный уголок бухгалтера» переехал из запрещенной соцсети в Телеграм, мы и представить не могли, что вас будет так много.

А в последнее время подписчики растут так, что глазом моргнуть не успеваем!

Вот мы хотели написать, что вас уже 12 тысяч человек, а пока писали, стало уже больше:

6

Это все еще старый добрый и привычный «КУБ» – общение на важные темы, возможность поделиться с коллегами криком души, уютная атмосфера.

А еще можно почитать важные бухгалтерские новости (ничего лишнего и никакой воды), посмеяться с мемов и записаться на классные вебинары.

7

«Красный уголок бухгалтера» – самое приятное место для бухгалтера в Телеграм. Подписывайтесь :)

Как начислить доплату до МРОТ в 1С:ЗУП 8

Начисленную за месяц зарплату сотрудника, отработавшего полную норму, нужно сравнивать с МРОТ. Если она меньше минимальной оплаты труда, требуется произвести начисление доплаты до МРОТ. Рассмотрим, как это сделать в программе 1С:Зарплата и управление персоналом.

Как начислить доплату до МРОТ в 1С:ЗУП 8

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Госзакупки

Верховный Суд поддержал госзаказчика, который удержал всю сумму обеспечения за нарушение контракта

⁠Заказчик отказался от контракта, поскольку товар ему не соответствовал. Поставщик потребовал вернуть обеспечительный платеж, но заказчик этого не сделал: по условиям сделки его возвращают, если все обязательства исполнили надлежащим образом.

Верховный Суд поддержал госзаказчика, который удержал всю сумму обеспечения за нарушение контракта

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Бухгалтерский учет

Как устроен бухгалтерский счёт 09 «Отложенные налоговые активы»

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счёт 09 Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

Как устроен бухгалтерский счёт 09 «Отложенные налоговые активы»

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Право

Какие выписки из ЕГРН стоит проверить перед покупкой объекта недвижимости

При заключении сделок с недвижимостью передаются весьма крупные денежные суммы. Поэтому, чтобы минимизировать для себя риски, покупателю нужно тщательно проверить все документы, относящиеся к выбранному им объекту недвижимости, до подписания договора и передачи денег.

Какие выписки из ЕГРН стоит проверить перед покупкой объекта недвижимости
Ведение бизнеса

Как правильно повысить цену на продукт и не налажать: пошаговая инструкция

Увеличение стоимости продукта — страх многих предпринимателей. Одни боятся потерять клиентов, другие ориентируются исключительно на ценовую политику конкурентов, третьи просто не понимают, как нужно повышать цену. Разберёмся, как и на сколько нужно менять цену, чтобы не растерять всех клиентов.

Как правильно повысить цену на продукт и не налажать: пошаговая инструкция
Читать еще