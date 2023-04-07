🔥🔥В «Красном уголке бухгалтера» больше 12 тысяч человек. Давайте сделаем 13 тысяч!

Когда «Красный уголок бухгалтера» переехал из запрещенной соцсети в Телеграм, мы и представить не могли, что вас будет так много.

А в последнее время подписчики растут так, что глазом моргнуть не успеваем!

Вот мы хотели написать, что вас уже 12 тысяч человек, а пока писали, стало уже больше:

Это все еще старый добрый и привычный «КУБ» – общение на важные темы, возможность поделиться с коллегами криком души, уютная атмосфера.

А еще можно почитать важные бухгалтерские новости (ничего лишнего и никакой воды), посмеяться с мемов и записаться на классные вебинары.

«Красный уголок бухгалтера» – самое приятное место для бухгалтера в Телеграм. Подписывайтесь :)