Родители могут по очереди оформлять отпуск по уходу за ребенком и получать пособие

Об этом напоминает Минтруд.

Кроме того, отпуск по уходу за ребенком с выплатой ежемесячного пособия могут оформить не только мама и папа, но также работающие бабушка, дедушка, другие родственники ребенка или его опекун.

Чтобы получить такое пособие, необходимо фактически ухаживать за ребенком. Если за ним ухаживают сразу несколько взрослых, право на пособие предоставляется одному из них.

Для оформления отпуска по уходу с пособием надо подать два заявления:

о предоставлении отпуска по уходу за ребенком,

о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Чтобы папа мог уйти в отпуск по уходу за ребенком и оформить пособие на себя, маме нужно будет подать своему работодателю заявление о досрочном выходе из такого отпуска. После этого работодатель уведомит СФР о прекращении ее права на пособие.

После этого отец ребенка сможет оформить отпуск и пособие на себя.