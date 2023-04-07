Пользователи интернета

Все услуги Росреестра перейдут на Госуслуги до конца года

Пользователи получили три четверти выписок из ЕГРН на портале Госуслуг бесплатно, удаленно и за несколько секунд.

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С 1 марта 2023 года на Госуслугах появился сервис, в котором можно получить выписку из ЕГРН онлайн. Об этом пишут «RG.RU» со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

Сейчас три четверти выписок из Росреестра выдаются за несколько секунд и удаленно.

Пользователь получает документ, который заверен усиленной квалифицированной электронной подписью. Услуга предоставляется бесплатно.

Всего за сутки выдается почти 40 тыс. документов, из них 10 тыс. получают по стандартной процедуре, а 30 тыс. через онлайн-запрос.

Однако пока что сервис работает не на полную мощность. Пользователи могут не найти свою недвижимость, поскольку около 20% объектов остались без электронной идентификации. В Минцифры считают, что эта проблема будет решена до конца 2023 года.

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