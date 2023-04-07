В Совкомбанке отчитались, что эксперимент с четырехдневкой прошел успешно. Будут продолжать

Весь прошлый год в Совкомбанке для части сотрудников проводили эксперимент с четырехдневной рабочей неделей (о старте эксперимента писали на «Клерке»).

Теперь банк опубликовал отчет о том, что получилось.

Уже через неделю после начала эксперимента 76% специалистов смогли уложиться в рабочую норму, а в течение года 20% сотрудников стабильно перевыполняли план.

Мало того, качество работы повысилось вместе с объемом: он увеличился на 14%.

97% руководителей увидели рост продуктивности подчиненных. Не смогли адаптироваться к новому режиму только 4% участников эксперимента.

Главный итог в банке сформулировали так:

«Банк уже увеличил в три раза количество сотрудников, которые посетят коворкинг в 2023 году, что позволит охватить 15% штата группы „Совкомбанк“. Новый режим работы эффективен для большинства персонала и мотивирует их быть более включенными в рабочий процесс», заявила Надия Имаметдинова, руководитель департамента корпоративных ценностей Совкомбанка.