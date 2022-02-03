В Совкомбанке для части сотрудников ввели четырехдневку

В Совкомбанке с января начали эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Пока это коснется не более 5% персонала, но в банке не исключают, что эксперимент могут расширить.

Его проводят среди способных работать на удаленке сотрудников бэк-офиса банка, а также дочерней компании «Совкомбанк Технологии». Речь идет и об ИТ-специалистах, и о сотрудниках других подразделений, включая топ-менеджеров.

«При получении однозначных позитивных результатов в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей мы будем готовы масштабировать его и ввести такой график для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые 100% времени находятся на удаленке», — пояснили в банке.

Заодно там добавили, что продлят такой график работы в зависимости от того, какими будут ее результаты и будут ли реализованы в срок все поставленные задачи.

По материалам «РБК».

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