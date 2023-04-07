В 1С:ЗГУ добавили новый способ оплаты командировки и доработали раздел 2 Формы ЕФС-1

Бухгалтерам бюджетных организаций должно стать легче сдавать отчетность.

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В списке основных изменений апреля в «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» есть такие пункты (по информации Телеграм-канала «Бюджетный учет в 1С»).

Бухгалтеры смогут нормально заполнить раздел 2 Формы ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС), в соответствии с Постановлением ПФР от 31.10.2022 № 245п.

Доработан подраздел 1.3 формы ЕФС-1, есть возможность печати из увольнения подразделов 1.2 и 3 формы ЕФС-1.

Добавили и уточнили коды доходов и вычетов (в соответствии с Приказом ФНС России от 16.12.2022 N ЕД-7-11/1216@).

Предусмотрено заполнение квартальных форм статистики ЗП-XX, в соответствии с Приказом Росстата от 26.12.2022 № 980.

И наконец, появился новый способ оплаты (расчета) командировки «Рассчитать командировку с авансом и зарплатой»:

Теперь командировку даже полностью текущего месяца можно рассчитывать не в самом документе командировки, а в документах начисления зарплаты и за первую половину месяца.

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