Причину увольнения в форме ЕФС-1 указывают в виде кода и текста

Там есть графа 7 «Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья ТК РФ, федерального закона».

СФР в письме от 22.03.2023 № 19-02/23387л пояснил, как ее надо заполнять.

Во-первых, там будет код причины увольнения, который надо брать из приложения к порядку заполнения формы.

Во-вторых, там будет причина увольнения без каких-либо сокращений в соответствии с ТК РФ.

Например, при увольнении работника по его инициативе запись в графе 7 будет такая: п3ч1с77тк Трудовой договор расторгнут по инициативе работника.