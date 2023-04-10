Отчетность в СФР

Причину увольнения в форме ЕФС-1 указывают в виде кода и текста

При кадровых изменениях, в том числе, увольнении, вместо формы СЗВ-ТД в 2023 году надо заполнять подраздел 1.1 формы ЕФС-1.

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Там есть графа 7 «Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья ТК РФ, федерального закона».

СФР в письме от 22.03.2023 № 19-02/23387л пояснил, как ее надо заполнять.

Во-первых, там будет код причины увольнения, который надо брать из приложения к порядку заполнения формы.

Во-вторых, там будет причина увольнения без каких-либо сокращений в соответствии с ТК РФ.

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Например, при увольнении работника по его инициативе запись в графе 7 будет такая: п3ч1с77тк Трудовой договор расторгнут по инициативе работника.

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