🌼Опять хотят продлить майские праздники, налоговики принесли ИП новые инструкции по взносам на патенте, бухгалтеры мучаются с ЕФС-1 в 1С. Топ новостей недели

Любопытная история: те же самые депутаты предлагали то же самое в прошлом году. Ждем-с, чем в этот раз закончится история.

Шел четвертый месяц работы ЕНС и ЕНП...

Оказывается, в программе это еще не настроено. Но может, ситуация уже изменилась? Пишите в комментариях, как у вас.

Налоговики вновь решили порадовать ИП своими выводами по взносам. Один из них выглядит так: можно платить взносы на ЕНП и не подавать заявление. Читайте подробности, как они это видят.