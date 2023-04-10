🌼Опять хотят продлить майские праздники, налоговики принесли ИП новые инструкции по взносам на патенте, бухгалтеры мучаются с ЕФС-1 в 1С. Топ новостей недели

Любопытная история: те же самые депутаты предлагали то же самое в прошлом году. Ждем-с, чем в этот раз закончится история.
- Бухгалтеры жалуются, что зарезервированные суммы за 2022 год не поднимаются на ЕНС после сдачи отчетов
Шел четвертый месяц работы ЕНС и ЕНП...
Оказывается, в программе это еще не настроено. Но может, ситуация уже изменилась? Пишите в комментариях, как у вас.
- 🔥🔥🔥 Для уменьшения налога по ПСН на фиксированные взносы можно платить их на ЕНП и не сдавать заявление о зачете
Налоговики вновь решили порадовать ИП своими выводами по взносам. Один из них выглядит так: можно платить взносы на ЕНП и не подавать заявление. Читайте подробности, как они это видят.