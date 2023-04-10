Обзоры для бухгалтера

🌼Опять хотят продлить майские праздники, налоговики принесли ИП новые инструкции по взносам на патенте, бухгалтеры мучаются с ЕФС-1 в 1С. Топ новостей недели

В одной подборке собрали для вас важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

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Любопытная история: те же самые депутаты предлагали то же самое в прошлом году. Ждем-с, чем в этот раз закончится история.

Шел четвертый месяц работы ЕНС и ЕНП...

Оказывается, в программе это еще не настроено. Но может, ситуация уже изменилась? Пишите в комментариях, как у вас.

Налоговики вновь решили порадовать ИП своими выводами по взносам. Один из них выглядит так: можно платить взносы на ЕНП и не подавать заявление. Читайте подробности, как они это видят.

Ценные бумаги

Свежие облигации: МВ Финанс (М.Видео-Эльдорадо) на размещении

Облигации М.Видео — одни из самых популярных у инвесторов, которые любят корпоративные облигации с высоким рейтингом. Третий выпуск от июля 2022 года есть в приличном количестве и у меня в портфеле, занимая самую большую долю. Доходность хорошая, рейтинг был А+, стал А… Стоп. А всё ли хорошо у М.Видео?

Свежие облигации: МВ Финанс (М.Видео-Эльдорадо) на размещении

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