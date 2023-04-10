⚡⚡ Современная профессия, которая кормит хлебом с маслом: приглашаем на курс по интернет-маркетингу

Мы позвали крутейших экспертов-практиков и специалистов, которые уже сделали себе имя в своей нише. Они-то и создадут репутацию учеников.

Смотрите, какие на курсе «Интернет-маркетолог: с нуля до полноценной профессии» преподаватели:

Анна Асадова – владелец и руководитель маркетингового агентства “ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ”, член Союза пиарщиков России. Ее курсы по маркетингу аккредитованы Минэкономразвития России.

Алексей Добрусин – сертифицированный трекер ФРИИ, супервизор наставников Сколково, корпоративный трекер корпорации Контур, он занимается маркетингом больше 12 лет.

Гончаренко Елена – продуктовый маркетолог, спикер по теме ТРИЗ, системный анализ, продуктовое дизайн-мышление.

Они прекрасно знают, с какими запросами бизнес обращается к маркетологам, по каким критериям их отбирают. И научат вас действовать так, чтобы работу захотели дать именно вам.

Маркетологи (как и бухгалтеры, кстати) нужны каждому бизнесу страны. Они помогают увеличивать прибыль, поэтому пользуются спросом и в сытые времена, и в кризис.

Вы освоите на курсе: инструменты маркетинга ( контент-маркетинг, SMM, таргетированная реклама, товарная реклама и т.д.); работу с аналитикой; воронку продаж; построение лендинга.

У каждого из спикеров многолетний опыт, кейсы, тысячи пользователей и клиентов. Когда-то они, так же как и вы начинали с нуля, а теперь их клиенты – крупнейшие российские компании.

Приходите на курс по интернет-маркетингу: попросите персональную скидку или узнайте, чем вам в этой работе поможет бухгалтерский опыт.

Теперь они поделятся с вами своим опытом, раскроют свои фишки и помогут стать экспертом в интернет-маркетинге, к которому выстраивается очередь из клиентов.