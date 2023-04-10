ОСАГО

Комитет Госдумы одобрил выдачу ОСАГО сроком до месяца

Пока что минимальный срок заключения договора автострахования составляет один год.

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Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, который разрешает оформлять ОСАГО на минимальный срок до одного месяца. Об этом пишет «ТАСС».

Нижней палате парламента рекомендовали принять закон в первом чтении, которое состоится 18 апреля 2023 года.

Сейчас оформить ОСАГО можно минимум на один год.

Авторы законопроекта приняли во внимание ситуации, когда страховка нужна на более короткий срок. Например, для перегона машины.

«В таких ситуациях водителю выгоднее заплатить штраф за езду без полиса ОСАГО в размере 800 рублей либо с учетом 50-процентной скидки в размере 400 рублей, чем покупать полис ОСАГО, средняя стоимость которого составляет более 5 тыс. рублей», – сказано в пояснительной записке.

В 2021 году в 39 регионах 3-4 млн автомобилистов выезжали на дорогу без полисов ОСАГО, либо по фальшивым документам.

Ранее мы писали, что таксистам могут вернуть часть стоимости ОСАГО за безаварийное вождение.

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