Проверки

⚡ До 1 мая проверят все уголовные дела по экономическим статьям, которые расследуют уже больше года

Сейчас действует мораторий на проверки. Но в дела предпринимателей могут вмешиваться необоснованно. Пока проверки запрещены, в компании приходят с профилактическими мероприятиями. Судебных перспектив у таких дел нет, а ресурсы бизнеса идут в расход.

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Генеральный прокурор поручил провести ревизию уголовных дел по экономическим преступлениям, которые расследуют больше года, пишет «Коммерсант».

По словам Краснова, это необходимо из-за участившихся случаев необоснованного вмешательства в дела предпринимателей.

Ревизию должны провести до 1 мая.

Рейды под видом рассмотрения обращений, оперативно-разыскных и профилактических мероприятий часто заканчиваются уголовными делами по составам, которые «годами расследуются, зачастую без видимых судебных перспектив».

Напомним, что Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля заявил, что некоторые экономические статьи уголовного кодекса могут быть смягчены. Госдума уже приняла законопроект, согласно которому предприниматели могут покрыть налоговую недоимку и выплатить штраф, чтобы уголовное дело не возбуждали.

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Проверки

⚡ До 1 мая проверят все уголовные дела по экономическим статьям, которые расследуют уже больше года

Сейчас действует мораторий на проверки. Но в дела предпринимателей могут вмешиваться необоснованно. Пока проверки запрещены, в компании приходят с профилактическими мероприятиями. Судебных перспектив у таких дел нет, а ресурсы бизнеса идут в расход.

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