⚡ До 1 мая проверят все уголовные дела по экономическим статьям, которые расследуют уже больше года

Генеральный прокурор поручил провести ревизию уголовных дел по экономическим преступлениям, которые расследуют больше года, пишет «Коммерсант».
По словам Краснова, это необходимо из-за участившихся случаев необоснованного вмешательства в дела предпринимателей.
Ревизию должны провести до 1 мая.
Рейды под видом рассмотрения обращений, оперативно-разыскных и профилактических мероприятий часто заканчиваются уголовными делами по составам, которые «годами расследуются, зачастую без видимых судебных перспектив».
Напомним, что Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля заявил, что некоторые экономические статьи уголовного кодекса могут быть смягчены. Госдума уже приняла законопроект, согласно которому предприниматели могут покрыть налоговую недоимку и выплатить штраф, чтобы уголовное дело не возбуждали.