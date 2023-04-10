🔃 Зарплату считают с учетом стандартного вычета, потом пересчитывают

Доход, в том числе, в виде зарплаты, в 2023 году исчисляют в день его выплаты. Если в месяце было две выплаты, то стандартный вычет дают при первой выплате. Но потом может быть пересчет.

Кстати, вы учитываете все надбавки и доплаты к зарплате, которые действуют в 2023 году?

Так вот, стандартный налоговый вычет за декабрь не может применяться к зарплате, выплачиваемой в январе следующего года, то есть к доходам, относящимся к следующему налоговому периоду.

Разъяснение по поводу новой системы исчисления НДФЛ и применения вычетов дает Минфин в письме от 09.02.2023 № 03-04-06/10700.

В качестве примера приведен февраль 2023 года.

Стандартный вычет предоставляют при исчислении налога при первой выплате дохода в феврале, если к этому моменту доход нарастающим итогом с начала года не превысил 350 000 рублей.

При исчислении налога при второй выплате дохода в феврале (то есть в этом же месяце), если доход нарастающим итогом (с учетом второй выплаты в феврале) уже превысил 350 000 рублей, НДФЛ за январь – февраль пересчитывают без применения вычета за февраль.

Перерасчет идет с зачетом ранее удержанного налога.