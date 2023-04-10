Пользователи интернета

Бизнес-тренеров из интернета обяжут получать лицензии. А еще власти хотят сделать реестр инфоцыган

Недобросовестные коучи, у которых нет профильного образования, рискуют оказаться в специальном реестре так называемых «инфоцыган».

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Первый зампреда комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила председателю правительства Михаилу Мишустину ввести лицензирование блогеров и бизнес-тренеров, которые продают свои курсы в интернете. Об этом пишут «Известия».

Для недобросовестных коучей планируют создать отдельный реестр «инфоцыган».

«Под этим термином подразумевается недобросовестная деятельность лиц, выдающих себя за специалистов в области бизнеса, личностного роста или психологии, с целью обогащения за счет продажи курсов и тренингов, в том числе в цифровом формате», – сказано в сообщении.

Тренеры, которые предлагают онлайн-курсы, зачастую не имеют профильного образования и могут применять деструктивные практики. Также Яна Лантратова заявила, что сейчас у Роспотребнадзора нет специальных механизмов борьбы с недобросовестными организаторами обучения.

21 марта 2023 года правоохранительные органы начали проверять деятельность блогера и бизнес-тренера Елены Блиновской.

Ранее мы писали, что следственный комитет возбудил дело против блогера Александры Митрошиной. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов, хотя ранее девушка продавала бухгалтерские курсы.

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