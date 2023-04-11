Реальные доходы населения могут вырасти на 3%

В 2023 году на 3% могут повыситься реальные доходы населения, но это не позволит им вернуться к доковидным показателям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».

Размер инфляции может снизиться до 6,5%, а это вместе с повышением МРОТ приведет к росту реальных доходов на 3%.

Также эксперты полагают, что среднегодовая безработица не перешагнет порог в 4%.

«Потребительская активность населения будет следовать за реальными доходами, однако оборот розничной торговли вряд ли восстановится до уровня 2021 года. Господдержка позволит справиться с трудностями с наименьшими потерями», – сообщила Татьяна Тирских, директор-руководитель группы суверенных рейтингов «Эксперт РА».

Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин допустил, что из-за падения инфляции реальные доходы по итогам 2023 года могут вырасти. Но все же есть большая вероятность, что доходы упадут на 1-2% в связи со снижением производительности труда и заработных плат.