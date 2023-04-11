Минэкономразвития против увеличения верхнего порога микрозаймов для предпринимателей

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил Министерству финансов поднять верхний порог микрокредитов для малых и средних предприятий с 5 до 10 млн рублей. Об этом пишет «ТАСС».

Минэкономразвития не поддержало эту идею, поскольку по итогам 2022 года средний размер микрозайма, выданного самозанятым составил 0,4 млн рублей, начинающим МСП – 1,4 млн рублей, а субъектам МСП – 2 млн рублей.

«Увеличение максимального размера микрозайма до 10 млн рублей при ограниченном размере капитала государственных МФО будет препятствовать увеличению охвата поддержкой указанных целевых групп», – сообщила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Также в министерстве напомнили, что микрозаймы государственных МФО – не альтернатива банковских кредитов для бизнеса. Займы расширяют доступ к заемным средствам самозанятым, начинающим предпринимателям и микропредприятиям, если они «по тем или иным причинам не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами».