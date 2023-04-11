Как быть, пока не готова новая статья УК о подложных счетах-фактурах

Что предлагают: • внести в УК РФ новую ст. 173.3 «Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций», распространив понятие «подставное лицо», указанное в примечании к ст. 173.1 УК РФ, на ст. 173.3 УК РФ; • установить возможность прекращения уголовного преследования за совершение указанного деяния в связи с возмещением ущерба; • отнести уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 173.3 УК РФ к подследственности следователей ОВД, предусмотрев возможность производства предварительного следствия также следователями органа, выявившего данное преступление.

У любителей агрессивной оптимизации появляются новые риски. Но как будет работать закон для честных предпринимателей пока непонятно.

Пока же налоговые проверки опасны не только для бизнеса, но и для директора, для главбухов. О проверках изнутри рассказывает Иван Кузнецов, один из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса.

В своем курсе он дает работающие методы, чтобы налоговые ревизии не довели директора и главбуха до уголовного дела и субсидиарки.

Узнаете правду о выездных и камеральных проверках, а также других мероприятиях контроля, в том числе про встречку и выемку документов.