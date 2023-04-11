Налоговые проверки

Как быть, пока не готова новая статья УК о подложных счетах-фактурах

В Уголовном кодексе появится новая статья 173.3 об ответственности за сбыт и представление заведомо подложных счетов-фактур и деклараций. Проект принят в первом чтении (№ 263208-8). С ним честным компаниям будет проще отбиваться от обвинений в незаконных схемах с бумажным НДС.

Версия для печати

Что предлагают:

• внести в УК РФ новую ст. 173.3 «Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций», распространив понятие «подставное лицо», указанное в примечании к ст. 173.1 УК РФ, на ст. 173.3 УК РФ;

• установить возможность прекращения уголовного преследования за совершение указанного деяния в связи с возмещением ущерба;

• отнести уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 173.3 УК РФ к подследственности следователей ОВД, предусмотрев возможность производства предварительного следствия также следователями органа, выявившего данное преступление.

У любителей агрессивной оптимизации появляются новые риски. Но как будет работать закон для честных предпринимателей пока непонятно.

→»Тактика защиты при проверках«←

Пока же налоговые проверки опасны не только для бизнеса, но и для директора, для главбухов. О проверках изнутри рассказывает Иван Кузнецов, один из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса.

В своем курсе он дает работающие методы, чтобы налоговые ревизии не довели директора и главбуха до уголовного дела и субсидиарки.

Узнаете правду о выездных и камеральных проверках, а также других мероприятиях контроля, в том числе про встречку и выемку документов.

НДФЛ

Налог при продаже автомобиля: сколько придется платить и можно ли уменьшить ставку

В 2022 году многие автоконцерны объявили о своем уходе с российского рынка или сократили свое присутствие. Это лишь усугубило ситуацию на авторынке, дефицит на котором начался еще раньше из-за нехватки полупроводников. Продажа старого автомобиля и покупка нового с рук – один из самых доступных способов сменить машину

Налог при продаже автомобиля: сколько придется платить и можно ли уменьшить ставку
НДС

НДС и вычет по налогу с 2023 года: изменения, которые вы могли пропустить

С введение единого налогового платежа (ЕНП) с 2023 г. помимо «громких» и всем хорошо понятных изменений, таких как сроки уплаты налога и сдачи отчетности, есть еще «мелкие», в части расчета пеней, требований ИФНС о возврате налога, реквизитов в заявлении на возмещение и т.п.

НДС и вычет по налогу с 2023 года: изменения, которые вы могли пропустить

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Трудовые отношения

Копия трудового договора: как заверить и когда нужно выдать

Работодатель обязан предоставить обратившемуся сотруднику копии документов, связанных с работой. В данном материале приведен порядок выдачи работнику копии его трудового договора. Рассмотрим, как правильно ее заверить, а также в каких случаях и в какой срок она должна быть выдана.

Копия трудового договора: как заверить и когда нужно выдать

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Налоги, взносы, пошлины

Календарь бухгалтера на апрель 2023 года

В апреле нас ждёт много квартальной отчётности и квартальных платежей. Несмотря на введение единых сроков сдачи отчётности и уплаты налогов, некоторые сроки не изменились, также добавились новые сроки. Чтобы не запутаться, когда что сдавать и платить, подготовили календарь на апрель 2023 года.

Календарь бухгалтера на апрель 2023 года
Читать еще