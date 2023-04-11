Авиакомпании просят убрать автоматическое согласие на страховку

О новой рекомендации службы Центробанка по защите прав потребителей узнал «Коммерсант».

Сейчас автоматическое согласие есть почти у всех авиакомпаний. Страховые полисы стоят 300-600 рублей. Из таких дополнительных услуг складываются неавиационные доходы перевозчиков.

На авиастраховках собирают почти 2-5 млрд рублей в год, из которых авиакомпании получают существенную часть прибыли.

По данным Роспотребнадзора, в 2022 году транспортным компаниям вынесли 82 предостережения, а также в суд направили 12 исковых заявлений из-за навязывания страховок.

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов сообщил, что суды встают на сторону пассажиров. Но не все готовы идти в суд «из-за 500 рублей». Поэтому Объединение также будет рекомендовать Росавиации запретить автоматическую страховку пассажиров при покупке билетов.