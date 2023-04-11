Сотрудники ПВЗ смогут оставить жалобу на маркетплейсы в Корпорации МСП

Корпорация МСП заключила меморандум с крупнейшими маркетплейсами и теперь будет принимать жалобы от сотрудников пунктов выдачи заказов. Об этом сообщается на сайте МСП.

«Корпорация берет на себя мониторинг каждого обращения, чтобы в том числе отслеживать их системный характер и совместно с интернет-площадками оперативно принимать меры реагирования, а также оказание консультационной и правовой помощи при их взаимодействии с маркетплейсами. Наша общая задача – не допускать пожаров», – сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Многостороннее соглашение подписали управляющий директор Ozon Сергей Беляков, гендиректор «СберМегаМаркета» Сергей Малышев, гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и директор по работе с органами государственной власти «Яндекс Маркета» Дмитрий Русаков.

В меморандуме указано, что маркетплейсы должны вести работу с предпринимателями исходя из презумпции финансовой добросовестности, а также создавать для своих партнеров благоприятные условия взаимовыгодного сотрудничества.

В ближайшее время Корпорация МСП обсудит с представителями маркетплейсов наиболее острые вопросы в сфере электронной торговли. Это оферты, штрафы и санкции за несоблюдение правил работы.